Stader ETHx (ETHX) Tokenomika
Stader ETHx (ETHX) Informacije
What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf
What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc.
History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO.
What’s next for your project?
What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols.
Stader ETHx (ETHX) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Stader ETHx (ETHX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Stader ETHx (ETHX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Stader ETHx (ETHX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj ETHX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja ETHX tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku ETHX tokena, istražite ETHX cijenu tokena uživo!
ETHX Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide ETHX? Naša ETHX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
