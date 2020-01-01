Stader ETHx (ETHX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Stader ETHx (ETHX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Stader ETHx (ETHX) Informacije What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc. History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO. What’s next for your project? What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols. Službena web stranica: https://staderlabs.com/ Bijela knjiga: https://www.staderlabs.com/docs/ETHx%20Litepaper.pdf Kupi ETHX odmah!

Stader ETHx (ETHX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Stader ETHx (ETHX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 660.17M $ 660.17M $ 660.17M Ukupna količina: $ 143.38K $ 143.38K $ 143.38K Količina u optjecaju: $ 143.38K $ 143.38K $ 143.38K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 660.17M $ 660.17M $ 660.17M Povijesni maksimum: $ 5,253.42 $ 5,253.42 $ 5,253.42 Povijesni minimum: $ 1,474.49 $ 1,474.49 $ 1,474.49 Trenutna cijena: $ 4,605.81 $ 4,605.81 $ 4,605.81 Saznajte više o cijeni Stader ETHx (ETHX)

Stader ETHx (ETHX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Stader ETHx (ETHX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ETHX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ETHX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ETHX tokena, istražite ETHX cijenu tokena uživo!

ETHX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ETHX? Naša ETHX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ETHX predviđanje cijene tokena odmah!

