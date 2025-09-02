Više o ETHX

ETHX Informacije o cijeni

ETHX Bijela knjiga

ETHX Službena web stranica

ETHX Tokenomija

ETHX Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Stader ETHx Logotip

Stader ETHx Cijena (ETHX)

Neuvršten

1 ETHX u USD cijena uživo:

$4,689.77
$4,689.77$4,689.77
-1.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Stader ETHx (ETHX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:44:11 (UTC+8)

Stader ETHx (ETHX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 4,520.94
$ 4,520.94$ 4,520.94
24-satna najniža cijena
$ 4,777.0
$ 4,777.0$ 4,777.0
24-satna najviša cijena

$ 4,520.94
$ 4,520.94$ 4,520.94

$ 4,777.0
$ 4,777.0$ 4,777.0

$ 5,253.42
$ 5,253.42$ 5,253.42

$ 1,474.49
$ 1,474.49$ 1,474.49

-0.07%

-1.65%

-0.19%

-0.19%

Stader ETHx (ETHX) cijena u stvarnom vremenu je $4,689.77. Tijekom protekla 24 sata, ETHXtrgovalo je između najniže cijene $ 4,520.94 i najviše cijene $ 4,777.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETHX je $ 5,253.42, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,474.49.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETHX se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -1.65% u posljednjih 24 sata i -0.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stader ETHx (ETHX)

$ 669.95M
$ 669.95M$ 669.95M

--
----

$ 669.95M
$ 669.95M$ 669.95M

143.02K
143.02K 143.02K

143,024.4624632325
143,024.4624632325 143,024.4624632325

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stader ETHx je $ 669.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ETHX je 143.02K, s ukupnom količinom od 143024.4624632325. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 669.95M.

Stader ETHx (ETHX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Stader ETHx u USD iznosila je $ -79.11896335673.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Stader ETHx u USD iznosila je $ +1,306.7753339260.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Stader ETHx u USD iznosila je $ +3,384.0765960130.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Stader ETHx u USD iznosila je $ +1,895.2672690471714.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -79.11896335673-1.65%
30 dana$ +1,306.7753339260+27.86%
60 dana$ +3,384.0765960130+72.16%
90 dana$ +1,895.2672690471714+67.82%

Što je Stader ETHx (ETHX)

What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc. History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO. What’s next for your project? What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Stader ETHx Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Stader ETHx (ETHX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Stader ETHx (ETHX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Stader ETHx.

Provjerite Stader ETHx predviđanje cijene sada!

ETHX u lokalnim valutama

Stader ETHx (ETHX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Stader ETHx (ETHX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ETHX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Stader ETHx (ETHX)

Koliko Stader ETHx (ETHX) vrijedi danas?
Cijena ETHX uživo u USD je 4,689.77 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ETHX u USD?
Trenutačna cijena ETHX u USD je $ 4,689.77. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Stader ETHx?
Tržišna kapitalizacija za ETHX je $ 669.95M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ETHX?
Količina u optjecaju za ETHX je 143.02K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ETHX?
ETHX je postigao ATH cijenu od 5,253.42 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ETHX?
ETHX je vidio ATL cijenu od 1,474.49 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ETHX?
24-satni obujam trgovanja za ETHX je -- USD.
Hoće li ETHX još narasti ove godine?
ETHX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ETHX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:44:11 (UTC+8)

Stader ETHx (ETHX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.