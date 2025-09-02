Stader ETHx (ETHX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,520.94 $ 4,520.94 $ 4,520.94 24-satna najniža cijena $ 4,777.0 $ 4,777.0 $ 4,777.0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,520.94$ 4,520.94 $ 4,520.94 24-satna najviša cijena $ 4,777.0$ 4,777.0 $ 4,777.0 Najviša cijena ikada $ 5,253.42$ 5,253.42 $ 5,253.42 Najniža cijena $ 1,474.49$ 1,474.49 $ 1,474.49 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) -1.65% Promjena cijene (7D) -0.19% Promjena cijene (7D) -0.19%

Stader ETHx (ETHX) cijena u stvarnom vremenu je $4,689.77. Tijekom protekla 24 sata, ETHXtrgovalo je između najniže cijene $ 4,520.94 i najviše cijene $ 4,777.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETHX je $ 5,253.42, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,474.49.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETHX se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -1.65% u posljednjih 24 sata i -0.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stader ETHx (ETHX)

Tržišna kapitalizacija $ 669.95M$ 669.95M $ 669.95M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 669.95M$ 669.95M $ 669.95M Količina u optjecaju 143.02K 143.02K 143.02K Ukupna količina 143,024.4624632325 143,024.4624632325 143,024.4624632325

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stader ETHx je $ 669.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ETHX je 143.02K, s ukupnom količinom od 143024.4624632325. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 669.95M.