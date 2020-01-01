Stader BNBx (BNBX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Stader BNBx (BNBX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Stader BNBx (BNBX) Informacije Stader is a non-custodial smart contract-based staking platform that helps users conveniently discover and access staking solutions. We are building key staking middleware infra for multiple PoS networks for retail crypto users, exchanges and custodians. We have recently launched our liquid staking solution on BNB Chain. The liquid token is BNBx. Službena web stranica: https://binance.staderlabs.com/liquid-staking/bnbx

Stader BNBx (BNBX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Stader BNBx (BNBX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.24M $ 15.24M $ 15.24M Ukupna količina: -- -- -- Količina u optjecaju: $ 16.41K $ 16.41K $ 16.41K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Povijesni maksimum: $ 1,612.2 $ 1,612.2 $ 1,612.2 Povijesni minimum: $ 17.73 $ 17.73 $ 17.73 Trenutna cijena: $ 928.71 $ 928.71 $ 928.71 Saznajte više o cijeni Stader BNBx (BNBX)

Stader BNBx (BNBX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Stader BNBx (BNBX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BNBX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BNBX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BNBX tokena, istražite BNBX cijenu tokena uživo!

BNBX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BNBX? Naša BNBX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BNBX predviđanje cijene tokena odmah!

