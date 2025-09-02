Stader BNBx (BNBX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 925.79 $ 925.79 $ 925.79 24-satna najniža cijena $ 952.73 $ 952.73 $ 952.73 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 925.79$ 925.79 $ 925.79 24-satna najviša cijena $ 952.73$ 952.73 $ 952.73 Najviša cijena ikada $ 1,612.2$ 1,612.2 $ 1,612.2 Najniža cijena $ 17.73$ 17.73 $ 17.73 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) -1.06% Promjena cijene (7D) +1.51% Promjena cijene (7D) +1.51%

Stader BNBx (BNBX) cijena u stvarnom vremenu je $941.69. Tijekom protekla 24 sata, BNBXtrgovalo je između najniže cijene $ 925.79 i najviše cijene $ 952.73, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BNBX je $ 1,612.2, dok je najniža cijena svih vremena $ 17.73.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BNBX se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, -1.06% u posljednjih 24 sata i +1.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stader BNBx (BNBX)

Tržišna kapitalizacija $ 15.46M$ 15.46M $ 15.46M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju 16.41K 16.41K 16.41K Ukupna količina ---- --

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stader BNBx je $ 15.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BNBX je 16.41K, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.