Stader BNBx Cijena (BNBX)

1 BNBX u USD cijena uživo:

$941.72
$941.72$941.72
-1.10%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Stader BNBx (BNBX)
Stader BNBx (BNBX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 925.79
$ 925.79$ 925.79
24-satna najniža cijena
$ 952.73
$ 952.73$ 952.73
24-satna najviša cijena

$ 925.79
$ 925.79$ 925.79

$ 952.73
$ 952.73$ 952.73

$ 1,612.2
$ 1,612.2$ 1,612.2

$ 17.73
$ 17.73$ 17.73

+0.03%

-1.06%

+1.51%

+1.51%

Stader BNBx (BNBX) cijena u stvarnom vremenu je $941.69. Tijekom protekla 24 sata, BNBXtrgovalo je između najniže cijene $ 925.79 i najviše cijene $ 952.73, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BNBX je $ 1,612.2, dok je najniža cijena svih vremena $ 17.73.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BNBX se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, -1.06% u posljednjih 24 sata i +1.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stader BNBx (BNBX)

$ 15.46M
$ 15.46M$ 15.46M

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

16.41K
16.41K 16.41K

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stader BNBx je $ 15.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BNBX je 16.41K, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.

Stader BNBx (BNBX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Stader BNBx u USD iznosila je $ -10.1223541726377.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Stader BNBx u USD iznosila je $ +132.9350813850.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Stader BNBx u USD iznosila je $ +280.4630618550.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Stader BNBx u USD iznosila je $ +201.0838111071044.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -10.1223541726377-1.06%
30 dana$ +132.9350813850+14.12%
60 dana$ +280.4630618550+29.78%
90 dana$ +201.0838111071044+27.15%

Što je Stader BNBx (BNBX)

Stader is a non-custodial smart contract-based staking platform that helps users conveniently discover and access staking solutions. We are building key staking middleware infra for multiple PoS networks for retail crypto users, exchanges and custodians. We have recently launched our liquid staking solution on BNB Chain. The liquid token is BNBx.

Resurs Stader BNBx (BNBX)

Službena web-stranica

Stader BNBx Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Stader BNBx (BNBX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Stader BNBx (BNBX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Stader BNBx.

Provjerite Stader BNBx predviđanje cijene sada!

BNBX u lokalnim valutama

Stader BNBx (BNBX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Stader BNBx (BNBX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BNBX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Stader BNBx (BNBX)

Koliko Stader BNBx (BNBX) vrijedi danas?
Cijena BNBX uživo u USD je 941.69 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BNBX u USD?
Trenutačna cijena BNBX u USD je $ 941.69. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Stader BNBx?
Tržišna kapitalizacija za BNBX je $ 15.46M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BNBX?
Količina u optjecaju za BNBX je 16.41K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BNBX?
BNBX je postigao ATH cijenu od 1,612.2 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BNBX?
BNBX je vidio ATL cijenu od 17.73 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BNBX?
24-satni obujam trgovanja za BNBX je -- USD.
Hoće li BNBX još narasti ove godine?
BNBX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BNBX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stader BNBx (BNBX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

