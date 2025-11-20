Stacy Staked XTZ Cijena danas

Trenutačna cijena Stacy Staked XTZ (STXTZ) danas je $ 0.56117, s promjenom od 0.10% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije STXTZ u USD je $ 0.56117 po STXTZ.

Stacy Staked XTZ trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,589,155, s količinom u optjecaju od 9.96M STXTZ. Tijekom posljednja 24 sata, STXTZ trgovao je između $ 0.540795 (niska) i $ 0.564963 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.06, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.464512.

U kratkoročnim performansama, STXTZ se kretao +0.25% u posljednjem satu i -10.52% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Tržišna kapitalizacija $ 5.59M$ 5.59M $ 5.59M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.59M$ 5.59M $ 5.59M Količina u optjecaju 9.96M 9.96M 9.96M Ukupna količina 9,959,780.907609 9,959,780.907609 9,959,780.907609

