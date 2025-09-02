Stables Labs USDX (USDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.995857 24-satna najniža cijena $ 0.998775 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.057 Najniža cijena $ 0.944423 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) +0.07% Promjena cijene (7D) -0.10%

Stables Labs USDX (USDX) cijena u stvarnom vremenu je $0.997387. Tijekom protekla 24 sata, USDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.995857 i najviše cijene $ 0.998775, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDX je $ 1.057, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.944423.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDX se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i -0.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stables Labs USDX (USDX)

Tržišna kapitalizacija $ 679.11M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 679.11M Količina u optjecaju 680.96M Ukupna količina 680,964,834.1620868

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stables Labs USDX je $ 679.11M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDX je 680.96M, s ukupnom količinom od 680964834.1620868. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 679.11M.