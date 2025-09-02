Više o USDX

Stables Labs USDX Cijena (USDX)

Neuvršten

1 USDX u USD cijena uživo:

$0.997273
0.00%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Stables Labs USDX (USDX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:43:49 (UTC+8)

Stables Labs USDX (USDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.995857
24-satna najniža cijena
$ 0.998775
24-satna najviša cijena

$ 0.995857
$ 0.998775
$ 1.057
$ 0.944423
-0.02%

+0.07%

-0.10%

-0.10%

Stables Labs USDX (USDX) cijena u stvarnom vremenu je $0.997387. Tijekom protekla 24 sata, USDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.995857 i najviše cijene $ 0.998775, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDX je $ 1.057, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.944423.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDX se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i -0.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stables Labs USDX (USDX)

$ 679.11M
--
$ 679.11M
680.96M
680,964,834.1620868
Trenutačna tržišna kapitalizacija Stables Labs USDX je $ 679.11M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDX je 680.96M, s ukupnom količinom od 680964834.1620868. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 679.11M.

Stables Labs USDX (USDX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Stables Labs USDX u USD iznosila je $ +0.00068741.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Stables Labs USDX u USD iznosila je $ -0.0005725998.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Stables Labs USDX u USD iznosila je $ -0.0009111130.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Stables Labs USDX u USD iznosila je $ -0.002642148798715.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00068741+0.07%
30 dana$ -0.0005725998-0.05%
60 dana$ -0.0009111130-0.09%
90 dana$ -0.002642148798715-0.26%

Što je Stables Labs USDX (USDX)

USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Stables Labs USDX (USDX)

Službena web-stranica

Stables Labs USDX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Stables Labs USDX (USDX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Stables Labs USDX (USDX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Stables Labs USDX.

Provjerite Stables Labs USDX predviđanje cijene sada!

USDX u lokalnim valutama

Stables Labs USDX (USDX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Stables Labs USDX (USDX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USDX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Stables Labs USDX (USDX)

Koliko Stables Labs USDX (USDX) vrijedi danas?
Cijena USDX uživo u USD je 0.997387 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USDX u USD?
Trenutačna cijena USDX u USD je $ 0.997387. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Stables Labs USDX?
Tržišna kapitalizacija za USDX je $ 679.11M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USDX?
Količina u optjecaju za USDX je 680.96M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USDX?
USDX je postigao ATH cijenu od 1.057 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USDX?
USDX je vidio ATL cijenu od 0.944423 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USDX?
24-satni obujam trgovanja za USDX je -- USD.
Hoće li USDX još narasti ove godine?
USDX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USDX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stables Labs USDX (USDX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

