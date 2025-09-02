Više o SUSDX

Stables Labs Staked USDX Cijena (SUSDX)

1 SUSDX u USD cijena uživo:

$1.1
$1.1$1.1
+0.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Stables Labs Staked USDX (SUSDX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:34:39 (UTC+8)

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.091
$ 1.091$ 1.091
24-satna najniža cijena
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
24-satna najviša cijena

$ 1.091
$ 1.091$ 1.091

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 0.980819
$ 0.980819$ 0.980819

-0.32%

-0.38%

-0.18%

-0.18%

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) cijena u stvarnom vremenu je $1.097. Tijekom protekla 24 sata, SUSDXtrgovalo je između najniže cijene $ 1.091 i najviše cijene $ 1.1, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUSDX je $ 1.17, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.980819.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUSDX se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, -0.38% u posljednjih 24 sata i -0.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stables Labs Staked USDX (SUSDX)

$ 257.45M
$ 257.45M$ 257.45M

--
----

$ 257.45M
$ 257.45M$ 257.45M

234.86M
234.86M 234.86M

234,863,210.9270132
234,863,210.9270132 234,863,210.9270132

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stables Labs Staked USDX je $ 257.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUSDX je 234.86M, s ukupnom količinom od 234863210.9270132. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 257.45M.

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Stables Labs Staked USDX u USD iznosila je $ -0.004211040779719.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Stables Labs Staked USDX u USD iznosila je $ +0.0006541411.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Stables Labs Staked USDX u USD iznosila je $ +0.0043544318.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Stables Labs Staked USDX u USD iznosila je $ +0.0150342180230001.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.004211040779719-0.38%
30 dana$ +0.0006541411+0.06%
60 dana$ +0.0043544318+0.40%
90 dana$ +0.0150342180230001+1.39%

Što je Stables Labs Staked USDX (SUSDX)

USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Stables Labs Staked USDX (SUSDX)

Službena web-stranica

Stables Labs Staked USDX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Stables Labs Staked USDX (SUSDX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Stables Labs Staked USDX (SUSDX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Stables Labs Staked USDX.

Provjerite Stables Labs Staked USDX predviđanje cijene sada!

SUSDX u lokalnim valutama

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Stables Labs Staked USDX (SUSDX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUSDX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Stables Labs Staked USDX (SUSDX)

Koliko Stables Labs Staked USDX (SUSDX) vrijedi danas?
Cijena SUSDX uživo u USD je 1.097 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SUSDX u USD?
Trenutačna cijena SUSDX u USD je $ 1.097. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Stables Labs Staked USDX?
Tržišna kapitalizacija za SUSDX je $ 257.45M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SUSDX?
Količina u optjecaju za SUSDX je 234.86M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUSDX?
SUSDX je postigao ATH cijenu od 1.17 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUSDX?
SUSDX je vidio ATL cijenu od 0.980819 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SUSDX?
24-satni obujam trgovanja za SUSDX je -- USD.
Hoće li SUSDX još narasti ove godine?
SUSDX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SUSDX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:34:39 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.