Stables Labs Staked USDX (SUSDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.091 $ 1.091 $ 1.091 24-satna najniža cijena $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.091$ 1.091 $ 1.091 24-satna najviša cijena $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Najviša cijena ikada $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Najniža cijena $ 0.980819$ 0.980819 $ 0.980819 Promjena cijene (1H) -0.32% Promjena cijene (1D) -0.38% Promjena cijene (7D) -0.18% Promjena cijene (7D) -0.18%

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) cijena u stvarnom vremenu je $1.097. Tijekom protekla 24 sata, SUSDXtrgovalo je između najniže cijene $ 1.091 i najviše cijene $ 1.1, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUSDX je $ 1.17, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.980819.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUSDX se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, -0.38% u posljednjih 24 sata i -0.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stables Labs Staked USDX (SUSDX)

Tržišna kapitalizacija $ 257.45M$ 257.45M $ 257.45M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 257.45M$ 257.45M $ 257.45M Količina u optjecaju 234.86M 234.86M 234.86M Ukupna količina 234,863,210.9270132 234,863,210.9270132 234,863,210.9270132

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stables Labs Staked USDX je $ 257.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUSDX je 234.86M, s ukupnom količinom od 234863210.9270132. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 257.45M.