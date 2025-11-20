Stable Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Stable Coin (SBC) danas je $ 0.999035, s promjenom od 0.09% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SBC u USD je $ 0.999035 po SBC.

Stable Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,465,638, s količinom u optjecaju od 1.47M SBC. Tijekom posljednja 24 sata, SBC trgovao je između $ 0.998812 (niska) i $ 1.001 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.005, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.995642.

U kratkoročnim performansama, SBC se kretao -0.11% u posljednjem satu i +0.01% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Stable Coin (SBC)

Tržišna kapitalizacija $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Količina u optjecaju 1.47M 1.47M 1.47M Ukupna količina 1,467,149.668912 1,467,149.668912 1,467,149.668912

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stable Coin je $ 1.47M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SBC je 1.47M, s ukupnom količinom od 1467149.668912. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.47M.