Stability (STBL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Stability (STBL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Stability (STBL) Informacije Stability: AI-Driven Asset Management Protocol Stability revolutionises DeFi by complex profitable yield strategies and utilising AI-driven tools to optimise returns for users across Sonic. Through its unique architecture, Stability rapidly deploys automated asset management solutions, offering seamless portfolio optimisation for everyone. Empowered by smart contracts, Stability employs a set of investment strategies that automatically amplify user rewards across diverse liquidity pools, automated market making projects, and other lucrative yield farming avenues within the DeFi ecosystem. Službena web stranica: https://stability.farm/ Bijela knjiga: https://stabilitydao.gitbook.io/stability/stability-dao/gems Kupi STBL odmah!

Stability (STBL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Stability (STBL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 650.93K $ 650.93K $ 650.93K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 10.03M $ 10.03M $ 10.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.49M $ 6.49M $ 6.49M Povijesni maksimum: $ 0.121797 $ 0.121797 $ 0.121797 Povijesni minimum: $ 0.055804 $ 0.055804 $ 0.055804 Trenutna cijena: $ 0.064911 $ 0.064911 $ 0.064911 Saznajte više o cijeni Stability (STBL)

Stability (STBL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Stability (STBL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STBL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STBL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STBL tokena, istražite STBL cijenu tokena uživo!

STBL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STBL? Naša STBL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STBL predviđanje cijene tokena odmah!

