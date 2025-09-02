Više o STBL

Stability Logotip

Stability Cijena (STBL)

Neuvršten

1 STBL u USD cijena uživo:

$0.063753
$0.063753$0.063753
-0.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Stability (STBL)
Stability (STBL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.062774
$ 0.062774$ 0.062774
24-satna najniža cijena
$ 0.064212
$ 0.064212$ 0.064212
24-satna najviša cijena

$ 0.062774
$ 0.062774$ 0.062774

$ 0.064212
$ 0.064212$ 0.064212

$ 0.121797
$ 0.121797$ 0.121797

$ 0.055804
$ 0.055804$ 0.055804

-0.17%

-0.14%

+3.55%

+3.55%

Stability (STBL) cijena u stvarnom vremenu je $0.063753. Tijekom protekla 24 sata, STBLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.062774 i najviše cijene $ 0.064212, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STBL je $ 0.121797, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.055804.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STBL se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -0.14% u posljednjih 24 sata i +3.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stability (STBL)

$ 639.35K
$ 639.35K$ 639.35K

--
----

$ 6.38M
$ 6.38M$ 6.38M

10.03M
10.03M 10.03M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stability je $ 639.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STBL je 10.03M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.38M.

Stability (STBL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Stability u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Stability u USD iznosila je $ -0.0168123801.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Stability u USD iznosila je $ +0.0030350444.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Stability u USD iznosila je $ -0.00367803146428983.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.14%
30 dana$ -0.0168123801-26.37%
60 dana$ +0.0030350444+4.76%
90 dana$ -0.00367803146428983-5.45%

Što je Stability (STBL)

Stability: AI-Driven Asset Management Protocol Stability revolutionises DeFi by complex profitable yield strategies and utilising AI-driven tools to optimise returns for users across Sonic. Through its unique architecture, Stability rapidly deploys automated asset management solutions, offering seamless portfolio optimisation for everyone. Empowered by smart contracts, Stability employs a set of investment strategies that automatically amplify user rewards across diverse liquidity pools, automated market making projects, and other lucrative yield farming avenues within the DeFi ecosystem.

Stability Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Stability (STBL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Stability (STBL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Stability.

Provjerite Stability predviđanje cijene sada!

STBL u lokalnim valutama

Stability (STBL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Stability (STBL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STBL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Stability (STBL)

Koliko Stability (STBL) vrijedi danas?
Cijena STBL uživo u USD je 0.063753 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STBL u USD?
Trenutačna cijena STBL u USD je $ 0.063753. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Stability?
Tržišna kapitalizacija za STBL je $ 639.35K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STBL?
Količina u optjecaju za STBL je 10.03M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STBL?
STBL je postigao ATH cijenu od 0.121797 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STBL?
STBL je vidio ATL cijenu od 0.055804 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STBL?
24-satni obujam trgovanja za STBL je -- USD.
Hoće li STBL još narasti ove godine?
STBL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STBL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.