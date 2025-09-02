Stability (STBL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.062774 $ 0.062774 $ 0.062774 24-satna najniža cijena $ 0.064212 $ 0.064212 $ 0.064212 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.062774$ 0.062774 $ 0.062774 24-satna najviša cijena $ 0.064212$ 0.064212 $ 0.064212 Najviša cijena ikada $ 0.121797$ 0.121797 $ 0.121797 Najniža cijena $ 0.055804$ 0.055804 $ 0.055804 Promjena cijene (1H) -0.17% Promjena cijene (1D) -0.14% Promjena cijene (7D) +3.55% Promjena cijene (7D) +3.55%

Stability (STBL) cijena u stvarnom vremenu je $0.063753. Tijekom protekla 24 sata, STBLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.062774 i najviše cijene $ 0.064212, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STBL je $ 0.121797, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.055804.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STBL se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -0.14% u posljednjih 24 sata i +3.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stability (STBL)

Tržišna kapitalizacija $ 639.35K$ 639.35K $ 639.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.38M$ 6.38M $ 6.38M Količina u optjecaju 10.03M 10.03M 10.03M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stability je $ 639.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STBL je 10.03M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.38M.