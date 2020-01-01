SroomAI DAO (SHR0) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SroomAI DAO (SHR0), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SroomAI DAO (SHR0) Informacije Inspired by ai16z, SroomAI DAO - the first AI hedge fund for investment in AI projects on SUI. This is the first DAO token created in suidaos.com platform. In a virtual psychedelic mushroom lab, AI-driven waifu scientists pioneer innovation of technology and magic fungi. The DAO specializes in exploring, cultivating, and trading unique virtual magic mushrooms, revolutionizing virtual trippy culture. Službena web stranica: https://suidaos.com Kupi SHR0 odmah!

SroomAI DAO (SHR0) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SroomAI DAO (SHR0), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.62M Ukupna količina: $ 1.10B Količina u optjecaju: $ 1.10B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.62M Povijesni maksimum: $ 0.02437799 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00147336 Saznajte više o cijeni SroomAI DAO (SHR0)

SroomAI DAO (SHR0) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SroomAI DAO (SHR0) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SHR0 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SHR0 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SHR0 tokena, istražite SHR0 cijenu tokena uživo!

SHR0 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SHR0? Naša SHR0 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SHR0 predviđanje cijene tokena odmah!

