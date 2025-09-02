SroomAI DAO (SHR0) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00144771 24-satna najviša cijena $ 0.0015317 Najviša cijena ikada $ 0.02437799 Najniža cijena $ 0.00080937 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.23% Promjena cijene (7D) +3.55%

SroomAI DAO (SHR0) cijena u stvarnom vremenu je $0.00152052. Tijekom protekla 24 sata, SHR0trgovalo je između najniže cijene $ 0.00144771 i najviše cijene $ 0.0015317, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHR0 je $ 0.02437799, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00080937.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHR0 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.23% u posljednjih 24 sata i +3.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SroomAI DAO (SHR0)

Informacije o tržištu SroomAI DAO (SHR0)

Tržišna kapitalizacija $ 1.67M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.67M Količina u optjecaju 1.10B Ukupna količina 1,100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SroomAI DAO je $ 1.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHR0 je 1.10B, s ukupnom količinom od 1100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.67M.