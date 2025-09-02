Više o SHR0

SHR0 Informacije o cijeni

SHR0 Službena web stranica

SHR0 Tokenomija

SHR0 Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

SroomAI DAO Logotip

SroomAI DAO Cijena (SHR0)

Neuvršten

1 SHR0 u USD cijena uživo:

$0.00152052
$0.00152052$0.00152052
+1.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena SroomAI DAO (SHR0)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:01:32 (UTC+8)

SroomAI DAO (SHR0) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00144771
$ 0.00144771$ 0.00144771
24-satna najniža cijena
$ 0.0015317
$ 0.0015317$ 0.0015317
24-satna najviša cijena

$ 0.00144771
$ 0.00144771$ 0.00144771

$ 0.0015317
$ 0.0015317$ 0.0015317

$ 0.02437799
$ 0.02437799$ 0.02437799

$ 0.00080937
$ 0.00080937$ 0.00080937

--

+1.23%

+3.55%

+3.55%

SroomAI DAO (SHR0) cijena u stvarnom vremenu je $0.00152052. Tijekom protekla 24 sata, SHR0trgovalo je između najniže cijene $ 0.00144771 i najviše cijene $ 0.0015317, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHR0 je $ 0.02437799, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00080937.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHR0 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.23% u posljednjih 24 sata i +3.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SroomAI DAO (SHR0)

$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M

--
----

$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M

1.10B
1.10B 1.10B

1,100,000,000.0
1,100,000,000.0 1,100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SroomAI DAO je $ 1.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHR0 je 1.10B, s ukupnom količinom od 1100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.67M.

SroomAI DAO (SHR0) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SroomAI DAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SroomAI DAO u USD iznosila je $ -0.0007286915.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SroomAI DAO u USD iznosila je $ -0.0008003054.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SroomAI DAO u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.23%
30 dana$ -0.0007286915-47.92%
60 dana$ -0.0008003054-52.63%
90 dana$ 0--

Što je SroomAI DAO (SHR0)

Inspired by ai16z, SroomAI DAO - the first AI hedge fund for investment in AI projects on SUI. This is the first DAO token created in suidaos.com platform. In a virtual psychedelic mushroom lab, AI-driven waifu scientists pioneer innovation of technology and magic fungi. The DAO specializes in exploring, cultivating, and trading unique virtual magic mushrooms, revolutionizing virtual trippy culture.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs SroomAI DAO (SHR0)

Službena web-stranica

SroomAI DAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SroomAI DAO (SHR0) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SroomAI DAO (SHR0) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SroomAI DAO.

Provjerite SroomAI DAO predviđanje cijene sada!

SHR0 u lokalnim valutama

SroomAI DAO (SHR0) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SroomAI DAO (SHR0) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHR0 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SroomAI DAO (SHR0)

Koliko SroomAI DAO (SHR0) vrijedi danas?
Cijena SHR0 uživo u USD je 0.00152052 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHR0 u USD?
Trenutačna cijena SHR0 u USD je $ 0.00152052. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SroomAI DAO?
Tržišna kapitalizacija za SHR0 je $ 1.67M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHR0?
Količina u optjecaju za SHR0 je 1.10B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHR0?
SHR0 je postigao ATH cijenu od 0.02437799 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHR0?
SHR0 je vidio ATL cijenu od 0.00080937 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHR0?
24-satni obujam trgovanja za SHR0 je -- USD.
Hoće li SHR0 još narasti ove godine?
SHR0 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHR0 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:01:32 (UTC+8)

SroomAI DAO (SHR0) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.