Squirrel Swap (SQRL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SQRLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SQRL je $ 0.00352178, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SQRL se promijenio za -0.71% u posljednjih sat vremena, +1.73% u posljednjih 24 sata i -3.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Squirrel Swap je $ 18.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SQRL je 999.89M, s ukupnom količinom od 999887120.827155. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.15K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Squirrel Swap u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Squirrel Swap u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Squirrel Swap u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Squirrel Swap u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+1.73%
|30 dana
|$ 0
|+30.48%
|60 dana
|$ 0
|-22.58%
|90 dana
|$ 0
|--
Swap with Squirrel: It’s Fast, Rewarding, and Peanuts! Squirrel Swap is the first Swap-to-Earn DEX on Solana, combining high-speed trading with innovative rewards. Designed for both beginners and experienced traders, Squirrel lets you stake $SQRL to earn $PNUT tokens on every trade, creating a seamless way to maximize gains while engaging with DeFi’s first-ever swap-and-earn ecosystem. Why Choose Squirrel Swap? • Earn $PNUT: $SQRL stakers are rewarded with $PNUT—the 2024 viral meme token that reached a $2 billion market cap in just two weeks. • Low Fees with High Rewards: Transaction fees power the ecosystem, with a portion allocated to purchasing $PNUT and boosting the Squirrel Staking Pool, providing significant benefits for $SQRL holders. • Community-Driven: Built for meme culture, Squirrel Swap rewards loyal supporters who believe in the fun and future of crypto. Making a Difference with Every Swap Squirrel Swap is more than just trading; it’s about giving back. A percentage of all transaction fees are donated to the Pnuts Freedom Farm Foundation, an organization dedicated to rescuing and caring for animals in need. Every trade helps support this noble cause, blending DeFi innovation with philanthropy.
Razumijevanje tokenomike Squirrel Swap (SQRL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SQRL opsežnoj tokenomici tokena odmah!
