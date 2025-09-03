Više o SQRL

Squirrel Swap Logotip

Squirrel Swap Cijena (SQRL)

Neuvršten

1 SQRL u USD cijena uživo:

--
----
+1.70%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Squirrel Swap (SQRL)
Squirrel Swap (SQRL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00352178
$ 0.00352178$ 0.00352178

$ 0
$ 0$ 0

-0.71%

+1.73%

-3.01%

-3.01%

Squirrel Swap (SQRL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SQRLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SQRL je $ 0.00352178, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SQRL se promijenio za -0.71% u posljednjih sat vremena, +1.73% u posljednjih 24 sata i -3.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Squirrel Swap (SQRL)

$ 18.15K
$ 18.15K$ 18.15K

--
----

$ 18.15K
$ 18.15K$ 18.15K

999.89M
999.89M 999.89M

999,887,120.827155
999,887,120.827155 999,887,120.827155

Trenutačna tržišna kapitalizacija Squirrel Swap je $ 18.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SQRL je 999.89M, s ukupnom količinom od 999887120.827155. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.15K.

Squirrel Swap (SQRL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Squirrel Swap u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Squirrel Swap u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Squirrel Swap u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Squirrel Swap u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.73%
30 dana$ 0+30.48%
60 dana$ 0-22.58%
90 dana$ 0--

Što je Squirrel Swap (SQRL)

Swap with Squirrel: It’s Fast, Rewarding, and Peanuts! Squirrel Swap is the first Swap-to-Earn DEX on Solana, combining high-speed trading with innovative rewards. Designed for both beginners and experienced traders, Squirrel lets you stake $SQRL to earn $PNUT tokens on every trade, creating a seamless way to maximize gains while engaging with DeFi’s first-ever swap-and-earn ecosystem. Why Choose Squirrel Swap? • Earn $PNUT: $SQRL stakers are rewarded with $PNUT—the 2024 viral meme token that reached a $2 billion market cap in just two weeks. • Low Fees with High Rewards: Transaction fees power the ecosystem, with a portion allocated to purchasing $PNUT and boosting the Squirrel Staking Pool, providing significant benefits for $SQRL holders. • Community-Driven: Built for meme culture, Squirrel Swap rewards loyal supporters who believe in the fun and future of crypto. Making a Difference with Every Swap Squirrel Swap is more than just trading; it’s about giving back. A percentage of all transaction fees are donated to the Pnuts Freedom Farm Foundation, an organization dedicated to rescuing and caring for animals in need. Every trade helps support this noble cause, blending DeFi innovation with philanthropy.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Squirrel Swap (SQRL)

Službena web-stranica

Squirrel Swap Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Squirrel Swap (SQRL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Squirrel Swap (SQRL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Squirrel Swap.

Provjerite Squirrel Swap predviđanje cijene sada!

SQRL u lokalnim valutama

Squirrel Swap (SQRL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Squirrel Swap (SQRL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SQRL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Squirrel Swap (SQRL)

Koliko Squirrel Swap (SQRL) vrijedi danas?
Cijena SQRL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SQRL u USD?
Trenutačna cijena SQRL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Squirrel Swap?
Tržišna kapitalizacija za SQRL je $ 18.15K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SQRL?
Količina u optjecaju za SQRL je 999.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SQRL?
SQRL je postigao ATH cijenu od 0.00352178 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SQRL?
SQRL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SQRL?
24-satni obujam trgovanja za SQRL je -- USD.
Hoće li SQRL još narasti ove godine?
SQRL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SQRL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
