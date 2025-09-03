Squirrel Swap (SQRL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00352178$ 0.00352178 $ 0.00352178 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.71% Promjena cijene (1D) +1.73% Promjena cijene (7D) -3.01% Promjena cijene (7D) -3.01%

Squirrel Swap (SQRL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SQRLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SQRL je $ 0.00352178, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SQRL se promijenio za -0.71% u posljednjih sat vremena, +1.73% u posljednjih 24 sata i -3.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Squirrel Swap (SQRL)

Tržišna kapitalizacija $ 18.15K$ 18.15K $ 18.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.15K$ 18.15K $ 18.15K Količina u optjecaju 999.89M 999.89M 999.89M Ukupna količina 999,887,120.827155 999,887,120.827155 999,887,120.827155

Trenutačna tržišna kapitalizacija Squirrel Swap je $ 18.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SQRL je 999.89M, s ukupnom količinom od 999887120.827155. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.15K.