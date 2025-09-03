Više o SQUID

Squid Game Logotip

Squid Game Cijena (SQUID)

Neuvršten

1 SQUID u USD cijena uživo:

--
----
+0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Squid Game (SQUID)
Squid Game (SQUID) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.20%

+0.18%

+0.26%

+0.26%

Squid Game (SQUID) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SQUIDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SQUID je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SQUID se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, +0.18% u posljednjih 24 sata i +0.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Squid Game (SQUID)

$ 39.30K
$ 39.30K$ 39.30K

--
----

$ 39.30K
$ 39.30K$ 39.30K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Squid Game je $ 39.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SQUID je 100.00B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.30K.

Squid Game (SQUID) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Squid Game u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Squid Game u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Squid Game u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Squid Game u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.18%
30 dana$ 0+1.32%
60 dana$ 0+34.12%
90 dana$ 0--

Što je Squid Game (SQUID)

Embracing the widespread fascination with the Netflix series, this token is a playful homage to the iconic show, combining elements of entertainment with the decentralized realm of blockchain. With a nod to the memorable characters and intense games portrayed in the series, "Squid Games" token emerges as a vibrant and engaging community-driven initiative. Its foundation lies in the spirit of fun and the unpredictability reminiscent of the challenges witnessed on-screen. The token's ecosystem revolves around a lighthearted yet robust approach to meme culture. It features playful tokenomics and mechanics that mirror the dynamics of the games showcased in the Netflix series. Holders of "Squid Games" tokens participate in various community-driven activities, drawing parallels to the suspenseful games depicted in the show. The project boasts an enthusiastic and active community that revels in the shared experience of being part of this meme-driven phenomenon. Its Discord and Telegram channels buzz with discussions, memes, and engaging activities, fostering a sense of camaraderie among its members. Please note that this project is not related to the Show and is purely meme.

Squid Game Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Squid Game (SQUID) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Squid Game (SQUID) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Squid Game.

Provjerite Squid Game predviđanje cijene sada!

SQUID u lokalnim valutama

Squid Game (SQUID) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Squid Game (SQUID) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SQUID opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Squid Game (SQUID)

Koliko Squid Game (SQUID) vrijedi danas?
Cijena SQUID uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SQUID u USD?
Trenutačna cijena SQUID u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Squid Game?
Tržišna kapitalizacija za SQUID je $ 39.30K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SQUID?
Količina u optjecaju za SQUID je 100.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SQUID?
SQUID je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SQUID?
SQUID je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SQUID?
24-satni obujam trgovanja za SQUID je -- USD.
Hoće li SQUID još narasti ove godine?
SQUID mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SQUID predviđanje cijene za detaljniju analizu.
