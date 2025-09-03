Više o SQRCAT

SQRCAT Logotip

SQRCAT Cijena (SQRCAT)

Neuvršten

1 SQRCAT u USD cijena uživo:

--
----
+2.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SQRCAT (SQRCAT)
SQRCAT (SQRCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

+2.08%

-5.31%

-5.31%

SQRCAT (SQRCAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SQRCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SQRCAT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SQRCAT se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, +2.08% u posljednjih 24 sata i -5.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SQRCAT (SQRCAT)

$ 18.50K
$ 18.50K$ 18.50K

--
----

$ 18.50K
$ 18.50K$ 18.50K

48.16T
48.16T 48.16T

48,163,264,128,256.0
48,163,264,128,256.0 48,163,264,128,256.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SQRCAT je $ 18.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SQRCAT je 48.16T, s ukupnom količinom od 48163264128256.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.50K.

SQRCAT (SQRCAT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SQRCAT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SQRCAT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SQRCAT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SQRCAT u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.08%
30 dana$ 0+10.15%
60 dana$ 0-15.03%
90 dana$ 0--

Što je SQRCAT (SQRCAT)

SQRCAT is a new Culture & Community Coin on AVAX. Launched on March 7th as a zero-utility token, it fits most suitably into the memecoin category, however one of the project’s aims is to bridge the memecoin market to professional branding industries in order to onboard new audiences into crypto altogether. Therefore SQRCAT also presents itself as a professional brand. It is heavily community-focussed and relies entirely on organic growth, with no fake followers and zero promotions or shills paid for. The project can look back on a very successful launch, with solid early community engagement, a balanced distribution of funds across the chain and first price development looking healthy and clean. The contract was renounced, the LP token burned, and the team (who is doxxed on Twitter/X) is now working in full swing to take the project to the highest registers.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs SQRCAT (SQRCAT)

Službena web-stranica

SQRCAT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SQRCAT (SQRCAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SQRCAT (SQRCAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SQRCAT.

Provjerite SQRCAT predviđanje cijene sada!

SQRCAT u lokalnim valutama

SQRCAT (SQRCAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SQRCAT (SQRCAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SQRCAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SQRCAT (SQRCAT)

Koliko SQRCAT (SQRCAT) vrijedi danas?
Cijena SQRCAT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SQRCAT u USD?
Trenutačna cijena SQRCAT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SQRCAT?
Tržišna kapitalizacija za SQRCAT je $ 18.50K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SQRCAT?
Količina u optjecaju za SQRCAT je 48.16T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SQRCAT?
SQRCAT je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SQRCAT?
SQRCAT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SQRCAT?
24-satni obujam trgovanja za SQRCAT je -- USD.
Hoće li SQRCAT još narasti ove godine?
SQRCAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SQRCAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
