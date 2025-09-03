SQRCAT (SQRCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.19% Promjena cijene (1D) +2.08% Promjena cijene (7D) -5.31% Promjena cijene (7D) -5.31%

SQRCAT (SQRCAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SQRCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SQRCAT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SQRCAT se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, +2.08% u posljednjih 24 sata i -5.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SQRCAT (SQRCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 18.50K$ 18.50K $ 18.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.50K$ 18.50K $ 18.50K Količina u optjecaju 48.16T 48.16T 48.16T Ukupna količina 48,163,264,128,256.0 48,163,264,128,256.0 48,163,264,128,256.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SQRCAT je $ 18.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SQRCAT je 48.16T, s ukupnom količinom od 48163264128256.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.50K.