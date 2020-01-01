SQRBIT (SQRB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SQRBIT (SQRB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SQRBIT (SQRB) Informacije SQRBIT transforms real estate investing with tokenization, allowing fractional ownership in high-value residential, commercial, retail, and land properties. As an RWA platform, SQRBIT bridges the gap between traditional real estate and the digital asset world. Join the future of tokenized property investment with SQRBIT. The global real estate market represents an immense $325 trillion dollars, and SQRBIT allows you to own fractional ownership in high-value residentials, commercial, stores and land properties. You can easily buy and sell fractional ownership in our growing real estate portfolio through tokenization, enabling you to enjoy the benefits of ownership without any hassle. Let's Tokenize Every Square Foot with SQRBIT! Službena web stranica: https://www.sqrbit.com Bijela knjiga: https://sqrbit.com/whitepaper/ Kupi SQRB odmah!

SQRBIT (SQRB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SQRBIT (SQRB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 54.41K $ 54.41K $ 54.41K Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 3.40B $ 3.40B $ 3.40B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 160.01K $ 160.01K $ 160.01K Povijesni maksimum: $ 0.107605 $ 0.107605 $ 0.107605 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni SQRBIT (SQRB)

SQRBIT (SQRB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SQRBIT (SQRB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SQRB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SQRB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SQRB tokena, istražite SQRB cijenu tokena uživo!

SQRB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SQRB? Naša SQRB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SQRB predviđanje cijene tokena odmah!

