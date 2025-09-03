SQRBIT (SQRB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.107605$ 0.107605 $ 0.107605 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +23.52% Promjena cijene (7D) +23.52%

SQRBIT (SQRB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SQRBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SQRB je $ 0.107605, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SQRB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +23.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SQRBIT (SQRB)

Tržišna kapitalizacija $ 71.41K$ 71.41K $ 71.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 210.00K$ 210.00K $ 210.00K Količina u optjecaju 3.40B 3.40B 3.40B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SQRBIT je $ 71.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SQRB je 3.40B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 210.00K.