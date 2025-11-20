SPY AI AGENT by Virtuals Cijena danas

Trenutačna cijena SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) danas je $ 0.00006053, s promjenom od 2.08% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SPYAI u USD je $ 0.00006053 po SPYAI.

SPY AI AGENT by Virtuals trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 60,487, s količinom u optjecaju od 1.00B SPYAI. Tijekom posljednja 24 sata, SPYAI trgovao je između $ 0.00005557 (niska) i $ 0.00006337 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00023634, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003335.

U kratkoročnim performansama, SPYAI se kretao -0.93% u posljednjem satu i -11.83% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

Tržišna kapitalizacija $ 60.49K$ 60.49K $ 60.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 60.49K$ 60.49K $ 60.49K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

