SPURDO ON ETH (SPURDO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04680185 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +2.93% Promjena cijene (1D) -23.90% Promjena cijene (7D) -31.46%

SPURDO ON ETH (SPURDO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPURDOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPURDO je $ 0.04680185, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPURDO se promijenio za +2.93% u posljednjih sat vremena, -23.90% u posljednjih 24 sata i -31.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SPURDO ON ETH (SPURDO)

Tržišna kapitalizacija $ 272.12K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 272.12K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SPURDO ON ETH je $ 272.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPURDO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 272.12K.