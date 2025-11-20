SPURDO Cijena danas

Trenutačna cijena SPURDO (SPURDO) danas je --, s promjenom od 10.52% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SPURDO u USD je -- po SPURDO.

SPURDO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,453,506, s količinom u optjecaju od 1.00T SPURDO. Tijekom posljednja 24 sata, SPURDO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SPURDO se kretao -2.47% u posljednjem satu i -9.48% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SPURDO (SPURDO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Količina u optjecaju 1.00T 1.00T 1.00T Ukupna količina 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SPURDO je $ 1.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPURDO je 1.00T, s ukupnom količinom od 1000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.45M.