Spunk (SPUNK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00433601$ 0.00433601 $ 0.00433601 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Spunk (SPUNK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPUNKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPUNK je $ 0.00433601, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPUNK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spunk (SPUNK)

Tržišna kapitalizacija $ 2.83K$ 2.83K $ 2.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.17K$ 3.17K $ 3.17K Količina u optjecaju 876.16M 876.16M 876.16M Ukupna količina 983,011,229.451682 983,011,229.451682 983,011,229.451682

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spunk je $ 2.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPUNK je 876.16M, s ukupnom količinom od 983011229.451682. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.17K.