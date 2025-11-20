SprotoStrategy Cijena danas

Trenutačna cijena SprotoStrategy (SPRSTR) danas je $ 0.00000954, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SPRSTR u USD je $ 0.00000954 po SPRSTR.

SprotoStrategy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,543.54, s količinom u optjecaju od 1.00B SPRSTR. Tijekom posljednja 24 sata, SPRSTR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00029413, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000954.

U kratkoročnim performansama, SPRSTR se kretao -- u posljednjem satu i -13.41% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SprotoStrategy (SPRSTR)

Tržišna kapitalizacija $ 9.54K$ 9.54K $ 9.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.54K$ 9.54K $ 9.54K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SprotoStrategy je $ 9.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPRSTR je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.54K.