Spring Staked SUI (SSUI) Informacije SpringSui is a Liquid Staking Token (LST) developed by Suilend, a defi super app on Sui. It offers significant improvements over existing LSTs, most notably instant unstaking. Instant unstaking allows for infinite liquidity when unstaking, enhancing safety by reducing the risk of depegging. In the future, other teams will be able to deploy their own LSTs on the platform permissionlessly and at no cost using the SpringSui Standard. Službena web stranica: https://springsui.com/ Kupi SSUI odmah!

Spring Staked SUI (SSUI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Spring Staked SUI (SSUI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 27.59M $ 27.59M $ 27.59M Ukupna količina: $ 8.30M $ 8.30M $ 8.30M Količina u optjecaju: $ 8.30M $ 8.30M $ 8.30M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 27.59M $ 27.59M $ 27.59M Povijesni maksimum: $ 18.79 $ 18.79 $ 18.79 Povijesni minimum: $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 Trenutna cijena: $ 3.33 $ 3.33 $ 3.33 Saznajte više o cijeni Spring Staked SUI (SSUI)

Spring Staked SUI (SSUI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Spring Staked SUI (SSUI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SSUI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SSUI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SSUI tokena, istražite SSUI cijenu tokena uživo!

