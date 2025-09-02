Spring Staked SUI (SSUI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 3.18 $ 3.18 $ 3.18 24-satna najniža cijena $ 3.4 $ 3.4 $ 3.4 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 3.18$ 3.18 $ 3.18 24-satna najviša cijena $ 3.4$ 3.4 $ 3.4 Najviša cijena ikada $ 18.79$ 18.79 $ 18.79 Najniža cijena $ 1.75$ 1.75 $ 1.75 Promjena cijene (1H) -0.34% Promjena cijene (1D) -0.84% Promjena cijene (7D) -3.90% Promjena cijene (7D) -3.90%

Spring Staked SUI (SSUI) cijena u stvarnom vremenu je $3.34. Tijekom protekla 24 sata, SSUItrgovalo je između najniže cijene $ 3.18 i najviše cijene $ 3.4, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SSUI je $ 18.79, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.75.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SSUI se promijenio za -0.34% u posljednjih sat vremena, -0.84% u posljednjih 24 sata i -3.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spring Staked SUI (SSUI)

Tržišna kapitalizacija $ 27.73M$ 27.73M $ 27.73M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.73M$ 27.73M $ 27.73M Količina u optjecaju 8.30M 8.30M 8.30M Ukupna količina 8,295,888.845 8,295,888.845 8,295,888.845

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spring Staked SUI je $ 27.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SSUI je 8.30M, s ukupnom količinom od 8295888.845. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.73M.