SPQR (SPQR) Informacije SPQR is a meme token inspired by the legacy of Rome and the forward-thinking vision of Elon Musk. The name comes from the Latin phrase Senatus Populusque Romanus, meaning "The Senate and People of Rome," which symbolized unity and power in one of history’s greatest civilizations. Our project seeks to bring this spirit into the world of cryptocurrency, combining community-driven values with the potential for disruptive innovation. SPQR isn’t just a token—it’s a movement that celebrates the strength of collective action and the transformative power of memes in the modern digital age. Službena web stranica: https://www.spqr.site/ Kupi SPQR odmah!

SPQR (SPQR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SPQR (SPQR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 32.17K $ 32.17K $ 32.17K Ukupna količina: $ 999.20M $ 999.20M $ 999.20M Količina u optjecaju: $ 999.20M $ 999.20M $ 999.20M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 32.17K $ 32.17K $ 32.17K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni SPQR (SPQR)

SPQR (SPQR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SPQR (SPQR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SPQR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SPQR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SPQR tokena, istražite SPQR cijenu tokena uživo!

