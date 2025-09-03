SPQR (SPQR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) -0.52% Promjena cijene (7D) +0.13% Promjena cijene (7D) +0.13%

SPQR (SPQR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPQRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPQR je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPQR se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.52% u posljednjih 24 sata i +0.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SPQR (SPQR)

Tržišna kapitalizacija $ 31.97K$ 31.97K $ 31.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 31.97K$ 31.97K $ 31.97K Količina u optjecaju 999.20M 999.20M 999.20M Ukupna količina 999,203,826.139642 999,203,826.139642 999,203,826.139642

Trenutačna tržišna kapitalizacija SPQR je $ 31.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPQR je 999.20M, s ukupnom količinom od 999203826.139642. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.97K.