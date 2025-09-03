SpotWin (SPOTWIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +5.23% Promjena cijene (7D) +5.23%

SpotWin (SPOTWIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPOTWINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPOTWIN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPOTWIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SpotWin (SPOTWIN)

Tržišna kapitalizacija $ 37.80K$ 37.80K $ 37.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 37.80K$ 37.80K $ 37.80K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,993,006.2963954 999,993,006.2963954 999,993,006.2963954

Trenutačna tržišna kapitalizacija SpotWin je $ 37.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPOTWIN je 999.99M, s ukupnom količinom od 999993006.2963954. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.80K.