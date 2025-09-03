Spottie WiFi (WIFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00124253$ 0.00124253 $ 0.00124253 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) +2.58% Promjena cijene (7D) +7.11% Promjena cijene (7D) +7.11%

Spottie WiFi (WIFI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WIFItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WIFI je $ 0.00124253, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WIFI se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +2.58% u posljednjih 24 sata i +7.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spottie WiFi (WIFI)

Tržišna kapitalizacija $ 18.34K$ 18.34K $ 18.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.34K$ 18.34K $ 18.34K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,991,828.0 999,991,828.0 999,991,828.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spottie WiFi je $ 18.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WIFI je 999.99M, s ukupnom količinom od 999991828.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.34K.