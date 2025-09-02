Sportstensor (SN41) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.87 $ 1.87 $ 1.87 24-satna najniža cijena $ 1.97 $ 1.97 $ 1.97 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.87$ 1.87 $ 1.87 24-satna najviša cijena $ 1.97$ 1.97 $ 1.97 Najviša cijena ikada $ 4.78$ 4.78 $ 4.78 Najniža cijena $ 1.87$ 1.87 $ 1.87 Promjena cijene (1H) -0.45% Promjena cijene (1D) -2.01% Promjena cijene (7D) -12.42% Promjena cijene (7D) -12.42%

Sportstensor (SN41) cijena u stvarnom vremenu je $1.93. Tijekom protekla 24 sata, SN41trgovalo je između najniže cijene $ 1.87 i najviše cijene $ 1.97, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN41 je $ 4.78, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.87.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN41 se promijenio za -0.45% u posljednjih sat vremena, -2.01% u posljednjih 24 sata i -12.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sportstensor (SN41)

Tržišna kapitalizacija $ 4.50M$ 4.50M $ 4.50M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.50M$ 4.50M $ 4.50M Količina u optjecaju 2.33M 2.33M 2.33M Ukupna količina 2,329,514.70738497 2,329,514.70738497 2,329,514.70738497

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sportstensor je $ 4.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN41 je 2.33M, s ukupnom količinom od 2329514.70738497. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.50M.