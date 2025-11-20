Sports Bet Cijena danas

Trenutačna cijena Sports Bet (SBET) danas je $ 0.00003663, s promjenom od 0.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SBET u USD je $ 0.00003663 po SBET.

Sports Bet trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 30,289, s količinom u optjecaju od 826.92M SBET. Tijekom posljednja 24 sata, SBET trgovao je između $ 0.00003662 (niska) i $ 0.00003665 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00606519, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SBET se kretao -0.00% u posljednjem satu i -0.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Sports Bet (SBET)

Tržišna kapitalizacija $ 30.29K$ 30.29K $ 30.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 128.20K$ 128.20K $ 128.20K Količina u optjecaju 826.92M 826.92M 826.92M Ukupna količina 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sports Bet je $ 30.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SBET je 826.92M, s ukupnom količinom od 3500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 128.20K.