Sports Analyst AI (SPORT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sports Analyst AI (SPORT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Sports Analyst AI (SPORT) Informacije Staicy Sport is an AI Agent created within the Creator.Bid ecosystem. Staicy is a cutting-edge AI model providing you with hyper-accurate insights, commentary & predictions on your favorite sporting events! The sports betting industry has seen exponential growth in recent years, fueled by the rise of online betting platforms and increased accessibility. Despite this growth, many traditional betting models remain opaque, relying heavily on subjective analysis and outdated systems. AI Agent Staicy Sport addresses these challenges by introducing an innovative, AI-driven approach to sports betting. Službena web stranica: https://staicy.ai/ Bijela knjiga: https://staicysport.gitbook.io/staicysport Kupi SPORT odmah!

Sports Analyst AI (SPORT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sports Analyst AI (SPORT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.64K Ukupna količina: $ 21.00M Količina u optjecaju: $ 20.86M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.69K Povijesni maksimum: $ 0.06956 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00041403 Saznajte više o cijeni Sports Analyst AI (SPORT)

Sports Analyst AI (SPORT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sports Analyst AI (SPORT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SPORT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SPORT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SPORT tokena, istražite SPORT cijenu tokena uživo!

SPORT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SPORT? Naša SPORT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SPORT predviđanje cijene tokena odmah!

