Sports Analyst AI (SPORT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.06956$ 0.06956 $ 0.06956 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -9.98% Promjena cijene (7D) -9.98%

Sports Analyst AI (SPORT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPORTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPORT je $ 0.06956, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPORT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -9.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sports Analyst AI (SPORT)

Tržišna kapitalizacija $ 8.64K$ 8.64K $ 8.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.69K$ 8.69K $ 8.69K Količina u optjecaju 20.86M 20.86M 20.86M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sports Analyst AI je $ 8.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPORT je 20.86M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.69K.