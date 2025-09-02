Sport Bettor AI (ZEBRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -5.76% Promjena cijene (7D) -17.74% Promjena cijene (7D) -17.74%

Sport Bettor AI (ZEBRO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZEBROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZEBRO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZEBRO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -5.76% u posljednjih 24 sata i -17.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sport Bettor AI (ZEBRO)

Tržišna kapitalizacija $ 86.33K$ 86.33K $ 86.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 86.33K$ 86.33K $ 86.33K Količina u optjecaju 999.24M 999.24M 999.24M Ukupna količina 999,239,020.4349592 999,239,020.4349592 999,239,020.4349592

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sport Bettor AI je $ 86.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZEBRO je 999.24M, s ukupnom količinom od 999239020.4349592. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 86.33K.