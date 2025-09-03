SPORT (SPORT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.076412 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.82% Promjena cijene (1D) +4.16% Promjena cijene (7D) -3.74%

SPORT (SPORT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPORTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPORT je $ 0.076412, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPORT se promijenio za +0.82% u posljednjih sat vremena, +4.16% u posljednjih 24 sata i -3.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SPORT (SPORT)

Tržišna kapitalizacija $ 64.26K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 151.95K Količina u optjecaju 528.66M Ukupna količina 1,250,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SPORT je $ 64.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPORT je 528.66M, s ukupnom količinom od 1250000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 151.95K.