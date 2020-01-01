Spores Network (SPO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Spores Network (SPO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Spores Network (SPO) Informacije Spores Network is building a multi-chain interoperable NFT marketplace and DeFi protocols for Creative Industries: Animation, Collectibles, Digital Artworks, Fashion, Gaming, Sport Cards. Spores Network founders deeply believe that a digital “metaverse” is being built today that will revolutionize our thoughts and behavior with respect to living, owning, sharing our physical and digital lives. Crypto enables two exciting and eventual two paths: Decentralization of Ownership, Frictionless Redistribution of Capital. Spores seeks to empower creators to create, exchange, and communicate their life’s work. Our Core Values are defined as: Creator Centricity, Frictionless, Borderless, Community. The native digital cryptographically-secured fungible (i.e. ERC20 / BEP20) token of the Spores platform (ticker symbol SPO) is a transferable representation of attributed governance and utility functions specified in the protocol/code of the Spores platform, and which is designed to be used solely as an interoperable utility token on the platform. SPO is designed to be NFT-creator-centric and DeFi-community-driven, and to incentivize all contributors and participants across the whole Spores ecosystem. As the economic incentive for network participation SPO token incentives will be distributed to incentivise users to participate in community governance, reward contributors on the platform and other utility purposes including platform fees discount. Community incentives (NFT minting, trading, LP mining and other DeFi rewards):  Reward for NFT creators for each newly minted NFT on Spores platform.  Reward for buyers and sellers per confirmed transaction (auction, exchange, etc).  Reward for LPs to provide liquidity on the platform supporting transactions related to SPO. Službena web stranica: https://spores.app/ Kupi SPO odmah!

Spores Network (SPO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Spores Network (SPO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 206.04K $ 206.04K $ 206.04K Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 973.42K $ 973.42K $ 973.42K Povijesni maksimum: $ 0.109768 $ 0.109768 $ 0.109768 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00019468 $ 0.00019468 $ 0.00019468 Saznajte više o cijeni Spores Network (SPO)

Spores Network (SPO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Spores Network (SPO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SPO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SPO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SPO tokena, istražite SPO cijenu tokena uživo!

