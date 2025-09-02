Spores Network (SPO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.109768$ 0.109768 $ 0.109768 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.32% Promjena cijene (1D) -0.58% Promjena cijene (7D) -2.89% Promjena cijene (7D) -2.89%

Spores Network (SPO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPO je $ 0.109768, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPO se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, -0.58% u posljednjih 24 sata i -2.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spores Network (SPO)

Tržišna kapitalizacija $ 198.75K$ 198.75K $ 198.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 939.00K$ 939.00K $ 939.00K Količina u optjecaju 1.06B 1.06B 1.06B Ukupna količina 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spores Network je $ 198.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPO je 1.06B, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 939.00K.