Trenutačna cijena Sploots by Virtuals (SPLOOT) danas je $ 0.00029469, s promjenom od 5.99% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SPLOOT u USD je $ 0.00029469 po SPLOOT.

Sploots by Virtuals trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 293,807, s količinom u optjecaju od 997.25M SPLOOT. Tijekom posljednja 24 sata, SPLOOT trgovao je između $ 0.00026332 (niska) i $ 0.00030425 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00198963, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00024889.

U kratkoročnim performansama, SPLOOT se kretao -0.38% u posljednjem satu i -8.13% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Tržišna kapitalizacija $ 293.81K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 293.81K Količina u optjecaju 997.25M Ukupna količina 997,247,740.9496186

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sploots by Virtuals je $ 293.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPLOOT je 997.25M, s ukupnom količinom od 997247740.9496186. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 293.81K.