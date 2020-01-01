Splash Dog (BUSTER) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Splash Dog (BUSTER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Splash Dog (BUSTER) Informacije

THE FAMOUS DOG JUMPING INTO THE WATER FROM TIKTOK WITH 500M+ VIEWS.

A few facts about me

  • Signature Pool Dive
  • Serial Killer
  • Silly

Roadmap

  1. BORN - Launch of a token, development of a family of holders and a twitter 2.BORN - Project development, marketing and connect KOLs
  2. CEX listings - Listing on top exchanges and partnerships

Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind.

Ready to Splash?

Službena web stranica:
https://buster-sol.xyz/

Splash Dog (BUSTER) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Splash Dog (BUSTER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 12.23K
Ukupna količina:
$ 999.77M
Količina u optjecaju:
$ 999.77M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 12.23K
Povijesni maksimum:
$ 0.00444016
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
Splash Dog (BUSTER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Splash Dog (BUSTER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BUSTER tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BUSTER tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BUSTER tokena, istražite BUSTER cijenu tokena uživo!

BUSTER Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BUSTER? Naša BUSTER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.