Više o BUSTER

BUSTER Informacije o cijeni

BUSTER Službena web stranica

BUSTER Tokenomija

BUSTER Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Splash Dog Logotip

Splash Dog Cijena (BUSTER)

Neuvršten

1 BUSTER u USD cijena uživo:

--
----
+0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Splash Dog (BUSTER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:31:04 (UTC+8)

Splash Dog (BUSTER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00444016
$ 0.00444016$ 0.00444016

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.12%

-2.59%

-2.59%

Splash Dog (BUSTER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BUSTERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUSTER je $ 0.00444016, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUSTER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.12% u posljednjih 24 sata i -2.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Splash Dog (BUSTER)

$ 12.23K
$ 12.23K$ 12.23K

--
----

$ 12.23K
$ 12.23K$ 12.23K

999.77M
999.77M 999.77M

999,771,456.70873
999,771,456.70873 999,771,456.70873

Trenutačna tržišna kapitalizacija Splash Dog je $ 12.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUSTER je 999.77M, s ukupnom količinom od 999771456.70873. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.23K.

Splash Dog (BUSTER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Splash Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Splash Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Splash Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Splash Dog u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.12%
30 dana$ 0+15.41%
60 dana$ 0+14.96%
90 dana$ 0--

Što je Splash Dog (BUSTER)

THE FAMOUS DOG JUMPING INTO THE WATER FROM TIKTOK WITH 500M+ VIEWS. A few facts about me - Signature Pool Dive - Serial Killer - Silly Roadmap 1. BORN - Launch of a token, development of a family of holders and a twitter 2.BORN - Project development, marketing and connect KOLs 3. CEX listings - Listing on top exchanges and partnerships Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Ready to Splash?

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Splash Dog (BUSTER)

Službena web-stranica

Splash Dog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Splash Dog (BUSTER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Splash Dog (BUSTER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Splash Dog.

Provjerite Splash Dog predviđanje cijene sada!

BUSTER u lokalnim valutama

Splash Dog (BUSTER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Splash Dog (BUSTER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BUSTER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Splash Dog (BUSTER)

Koliko Splash Dog (BUSTER) vrijedi danas?
Cijena BUSTER uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BUSTER u USD?
Trenutačna cijena BUSTER u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Splash Dog?
Tržišna kapitalizacija za BUSTER je $ 12.23K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BUSTER?
Količina u optjecaju za BUSTER je 999.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BUSTER?
BUSTER je postigao ATH cijenu od 0.00444016 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BUSTER?
BUSTER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BUSTER?
24-satni obujam trgovanja za BUSTER je -- USD.
Hoće li BUSTER još narasti ove godine?
BUSTER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BUSTER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:31:04 (UTC+8)

Splash Dog (BUSTER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.