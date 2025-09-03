Splash Dog (BUSTER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00444016$ 0.00444016 $ 0.00444016 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.12% Promjena cijene (7D) -2.59% Promjena cijene (7D) -2.59%

Splash Dog (BUSTER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BUSTERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUSTER je $ 0.00444016, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUSTER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.12% u posljednjih 24 sata i -2.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Splash Dog (BUSTER)

Tržišna kapitalizacija $ 12.23K$ 12.23K $ 12.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.23K$ 12.23K $ 12.23K Količina u optjecaju 999.77M 999.77M 999.77M Ukupna količina 999,771,456.70873 999,771,456.70873 999,771,456.70873

Trenutačna tržišna kapitalizacija Splash Dog je $ 12.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUSTER je 999.77M, s ukupnom količinom od 999771456.70873. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.23K.