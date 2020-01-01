Spintria (SP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Spintria (SP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Spintria (SP) Informacije Spintria (SP) is a utility adult-token on the TON network created for anonymous and quick access to the content in the adult entertainment ecosystem. The adult industry faces numerous issues that limit its growth and safety. Spintria offers an innovative solution that could change the game. Our token $SP and WEB-3 technologies will help overcome these challenges and create a safer, more profitable, and fairer ecosystem for all participants. Security and Privacy Problem: Leakage of personal data and confidential information.

Solution: The SP token is built on the TON blockchain, ensuring anonymity and transaction security. Financial Barriers Problem: Limited access to traditional financial services.

Solution: The introduction of cryptocurrency $SP and DeFi tools to simplify and reduce the cost of financial operations. Censorship and Legal Restrictions Problem: Strict legal constraints and content censorship.

Solution: Decentralized platforms utilizing the $SP token that are hard to censor. Exploitation and Lack of Fair Compensation Problem: Unfair working conditions and low earnings.

Solution: Transparent and fair reward systems using smart contracts based on $SP. Monetization Challenges Problem: Difficulties in monetizing content.

Solution: Use of $SP for direct and instant payments without intermediaries. Lack of Innovation Problem: Insufficient technological innovation.

Solution: Implementation of new technologies, such as NFTs and DeFi, utilizing $SP. Stigmatization and Social Pressure Problem: Stigmatization and negative attitudes toward industry workers.

Solution: Community support and educational initiatives funded through $SP. Content Quality Issues Problem: Low-quality content.

Solution: Introduction of quality standards and rating systems, supporting professional creators through $SP. Market Access Issues Problem: Limited access to the global market.

Solution: Decentralized platforms based on $SP to ensure global access. Intellectual Property Protection Issues Problem: Piracy and illegal content distribution.

Solution: Use of blockchain technologies to protect copyrights and track content distribution through $SP. Spintria offers a comprehensive solution to all key issues within the adult industry. Our token $SP and WEB-3 technologies create a safe, fair, and innovative ecosystem that benefits both content creators and consumers. Join us and be a part of the revolution in the adult industry. Službena web stranica: https://sp.one Bijela knjiga: https://sp.one/litepaper Kupi SP odmah!

Spintria (SP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Spintria (SP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 333.26K $ 333.26K $ 333.26K Ukupna količina: $ 888.70M $ 888.70M $ 888.70M Količina u optjecaju: $ 51.56M $ 51.56M $ 51.56M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.74M $ 5.74M $ 5.74M Povijesni maksimum: $ 0.05442 $ 0.05442 $ 0.05442 Povijesni minimum: $ 0.00455647 $ 0.00455647 $ 0.00455647 Trenutna cijena: $ 0.00646305 $ 0.00646305 $ 0.00646305 Saznajte više o cijeni Spintria (SP)

Spintria (SP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Spintria (SP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SP tokena, istražite SP cijenu tokena uživo!

