Spintria Cijena (SP)
-0.29%
-0.41%
+6.62%
+6.62%
Spintria (SP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00676974. Tijekom protekla 24 sata, SPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00669303 i najviše cijene $ 0.00684503, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SP je $ 0.05442, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00455647.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SP se promijenio za -0.29% u posljednjih sat vremena, -0.41% u posljednjih 24 sata i +6.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Spintria je $ 346.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SP je 51.56M, s ukupnom količinom od 888704032.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.98M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Spintria u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Spintria u USD iznosila je $ -0.0012775839.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Spintria u USD iznosila je $ +0.0008529032.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Spintria u USD iznosila je $ -0.004037792109250471.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-0.41%
|30 dana
|$ -0.0012775839
|-18.87%
|60 dana
|$ +0.0008529032
|+12.60%
|90 dana
|$ -0.004037792109250471
|-37.36%
Spintria (SP) is a utility adult-token on the TON network created for anonymous and quick access to the content in the adult entertainment ecosystem. The adult industry faces numerous issues that limit its growth and safety. Spintria offers an innovative solution that could change the game. Our token $SP and WEB-3 technologies will help overcome these challenges and create a safer, more profitable, and fairer ecosystem for all participants. Security and Privacy - Problem: Leakage of personal data and confidential information. - Solution: The SP token is built on the TON blockchain, ensuring anonymity and transaction security. Financial Barriers - Problem: Limited access to traditional financial services. - Solution: The introduction of cryptocurrency $SP and DeFi tools to simplify and reduce the cost of financial operations. Censorship and Legal Restrictions - Problem: Strict legal constraints and content censorship. - Solution: Decentralized platforms utilizing the $SP token that are hard to censor. Exploitation and Lack of Fair Compensation - Problem: Unfair working conditions and low earnings. - Solution: Transparent and fair reward systems using smart contracts based on $SP. Monetization Challenges - Problem: Difficulties in monetizing content. - Solution: Use of $SP for direct and instant payments without intermediaries. Lack of Innovation - Problem: Insufficient technological innovation. - Solution: Implementation of new technologies, such as NFTs and DeFi, utilizing $SP. Stigmatization and Social Pressure - Problem: Stigmatization and negative attitudes toward industry workers. - Solution: Community support and educational initiatives funded through $SP. Content Quality Issues - Problem: Low-quality content. - Solution: Introduction of quality standards and rating systems, supporting professional creators through $SP. Market Access Issues - Problem: Limited access to the global market. - Solution: Decentralized platforms based on $SP to ensure global access. Intellectual Property Protection Issues - Problem: Piracy and illegal content distribution. - Solution: Use of blockchain technologies to protect copyrights and track content distribution through $SP. Spintria offers a comprehensive solution to all key issues within the adult industry. Our token $SP and WEB-3 technologies create a safe, fair, and innovative ecosystem that benefits both content creators and consumers. Join us and be a part of the revolution in the adult industry.
MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!
Koliko će Spintria (SP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Spintria (SP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Spintria.
Provjerite Spintria predviđanje cijene sada!
Razumijevanje tokenomike Spintria (SP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SP opsežnoj tokenomici tokena odmah!
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.