Spintria (SP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00669303 $ 0.00669303 $ 0.00669303 24-satna najniža cijena $ 0.00684503 $ 0.00684503 $ 0.00684503 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00669303$ 0.00669303 $ 0.00669303 24-satna najviša cijena $ 0.00684503$ 0.00684503 $ 0.00684503 Najviša cijena ikada $ 0.05442$ 0.05442 $ 0.05442 Najniža cijena $ 0.00455647$ 0.00455647 $ 0.00455647 Promjena cijene (1H) -0.29% Promjena cijene (1D) -0.41% Promjena cijene (7D) +6.62% Promjena cijene (7D) +6.62%

Spintria (SP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00676974. Tijekom protekla 24 sata, SPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00669303 i najviše cijene $ 0.00684503, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SP je $ 0.05442, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00455647.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SP se promijenio za -0.29% u posljednjih sat vremena, -0.41% u posljednjih 24 sata i +6.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spintria (SP)

Tržišna kapitalizacija $ 346.76K$ 346.76K $ 346.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.98M$ 5.98M $ 5.98M Količina u optjecaju 51.56M 51.56M 51.56M Ukupna količina 888,704,032.0 888,704,032.0 888,704,032.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spintria je $ 346.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SP je 51.56M, s ukupnom količinom od 888704032.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.98M.