Spintop (SPIN) Informacije Spintop is the next generation blockchain gaming hub that aims to utilize the new tools of web3 to offer a comprehensive experience for players, traders and investors. In Spintop, we aspire to guide, discuss and supply through blockchain gaming. The ecosystem is designed as a gaming hub that allows players to exchange their tokens, NFTs, and reviews. Spintop consists of four main producs acting together in a social manner and built around user profiles: Gamepedia: A community-driven gaming guide in which games are accessed, listed, and filtered for tokenomics, ratings, smart chains, and development statuses. Games are also reviewed by both critics and users. Spindex: A decentralized exchange (Dex) where gaming tokens are pooled together to create liquidity, incentivizing yield farming. Guild Maker: Meeting grounds for play-to-earn sponsors and scholars. Sponsors can burn SPIN and create their own yield guilds, recruit scholars and compete with each other. NFT Marketplace: NFT marketplace will be the supply zone for the guilds, users and games where they will be listing their NFTs for sale or lending. Službena web stranica: https://spintop.network Kupi SPIN odmah!

Spintop (SPIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Spintop (SPIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 78.19K $ 78.19K $ 78.19K Ukupna količina: $ 727.66M $ 727.66M $ 727.66M Količina u optjecaju: $ 302.79M $ 302.79M $ 302.79M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 187.90K $ 187.90K $ 187.90K Povijesni maksimum: $ 0.645127 $ 0.645127 $ 0.645127 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0002583 $ 0.0002583 $ 0.0002583 Saznajte više o cijeni Spintop (SPIN)

Spintop (SPIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Spintop (SPIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SPIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SPIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SPIN tokena, istražite SPIN cijenu tokena uživo!

