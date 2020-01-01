Spintop (SPIN) Tokenomika
Spintop (SPIN) Informacije
Spintop is the next generation blockchain gaming hub that aims to utilize the new tools of web3 to offer a comprehensive experience for players, traders and investors. In Spintop, we aspire to guide, discuss and supply through blockchain gaming. The ecosystem is designed as a gaming hub that allows players to exchange their tokens, NFTs, and reviews.
Spintop consists of four main producs acting together in a social manner and built around user profiles:
Gamepedia: A community-driven gaming guide in which games are accessed, listed, and filtered for tokenomics, ratings, smart chains, and development statuses. Games are also reviewed by both critics and users.
Spindex: A decentralized exchange (Dex) where gaming tokens are pooled together to create liquidity, incentivizing yield farming.
Guild Maker: Meeting grounds for play-to-earn sponsors and scholars. Sponsors can burn SPIN and create their own yield guilds, recruit scholars and compete with each other.
NFT Marketplace: NFT marketplace will be the supply zone for the guilds, users and games where they will be listing their NFTs for sale or lending.
Spintop (SPIN) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Spintop (SPIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Spintop (SPIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Spintop (SPIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj SPIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja SPIN tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku SPIN tokena, istražite SPIN cijenu tokena uživo!
