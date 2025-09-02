Spintop (SPIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.645127$ 0.645127 $ 0.645127 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -6.85% Promjena cijene (1D) -6.45% Promjena cijene (7D) -6.14% Promjena cijene (7D) -6.14%

Spintop (SPIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPIN je $ 0.645127, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPIN se promijenio za -6.85% u posljednjih sat vremena, -6.45% u posljednjih 24 sata i -6.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spintop (SPIN)

Tržišna kapitalizacija $ 78.24K$ 78.24K $ 78.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 188.02K$ 188.02K $ 188.02K Količina u optjecaju 302.79M 302.79M 302.79M Ukupna količina 727,658,095.0 727,658,095.0 727,658,095.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spintop je $ 78.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPIN je 302.79M, s ukupnom količinom od 727658095.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 188.02K.