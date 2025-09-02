Spinning Cat (OIIAOIIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00131889 24-satna najniža cijena $ 0.00156473 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.0324146 Najniža cijena $ 0.00125116 Promjena cijene (1H) +0.75% Promjena cijene (1D) +6.66% Promjena cijene (7D) -12.02%

Spinning Cat (OIIAOIIA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00149823. Tijekom protekla 24 sata, OIIAOIIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00131889 i najviše cijene $ 0.00156473, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OIIAOIIA je $ 0.0324146, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00125116.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OIIAOIIA se promijenio za +0.75% u posljednjih sat vremena, +6.66% u posljednjih 24 sata i -12.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spinning Cat (OIIAOIIA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.50M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.50M Količina u optjecaju 999.79M Ukupna količina 999,793,165.199751

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spinning Cat je $ 1.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OIIAOIIA je 999.79M, s ukupnom količinom od 999793165.199751. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.50M.