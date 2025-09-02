SpineDAO Token (SPINE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01053246 $ 0.01098476
24-satna najniža cijena $ 0.01053246
24-satna najviša cijena $ 0.01098476
Najviša cijena ikada $ 0.01328617
Najniža cijena $ 0.00570414
Promjena cijene (1H) +0.02%
Promjena cijene (1D) +0.50%
Promjena cijene (7D) +0.52%

SpineDAO Token (SPINE) cijena u stvarnom vremenu je $0.01093033. Tijekom protekla 24 sata, SPINEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01053246 i najviše cijene $ 0.01098476, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPINE je $ 0.01328617, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00570414.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPINE se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.50% u posljednjih 24 sata i +0.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SpineDAO Token (SPINE)

Tržišna kapitalizacija $ 3.26M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.93M
Količina u optjecaju 297.87M
Ukupna količina 999,999,996.9786093

Trenutačna tržišna kapitalizacija SpineDAO Token je $ 3.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPINE je 297.87M, s ukupnom količinom od 999999996.9786093. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.93M.