SpineDAO Token Cijena (SPINE)

Neuvršten

1 SPINE u USD cijena uživo:

$0.01092337
+0.20%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena SpineDAO Token (SPINE)
SpineDAO Token (SPINE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01053246
24-satna najniža cijena
$ 0.01098476
24-satna najviša cijena

$ 0.01053246
$ 0.01098476
$ 0.01328617
$ 0.00570414
+0.02%

+0.50%

+0.52%

+0.52%

SpineDAO Token (SPINE) cijena u stvarnom vremenu je $0.01093033. Tijekom protekla 24 sata, SPINEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01053246 i najviše cijene $ 0.01098476, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPINE je $ 0.01328617, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00570414.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPINE se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.50% u posljednjih 24 sata i +0.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SpineDAO Token (SPINE)

$ 3.26M
--
$ 10.93M
297.87M
999,999,996.9786093
Trenutačna tržišna kapitalizacija SpineDAO Token je $ 3.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPINE je 297.87M, s ukupnom količinom od 999999996.9786093. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.93M.

SpineDAO Token (SPINE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SpineDAO Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SpineDAO Token u USD iznosila je $ +0.0052837816.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SpineDAO Token u USD iznosila je $ +0.0053378408.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SpineDAO Token u USD iznosila je $ +0.003335772070186052.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.50%
30 dana$ +0.0052837816+48.34%
60 dana$ +0.0053378408+48.84%
90 dana$ +0.003335772070186052+43.92%

Što je SpineDAO Token (SPINE)

SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world’s largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem.

Resurs SpineDAO Token (SPINE)

Službena web-stranica

SpineDAO Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SpineDAO Token (SPINE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SpineDAO Token (SPINE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SpineDAO Token.

Provjerite SpineDAO Token predviđanje cijene sada!

SPINE u lokalnim valutama

SpineDAO Token (SPINE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SpineDAO Token (SPINE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SPINE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SpineDAO Token (SPINE)

Koliko SpineDAO Token (SPINE) vrijedi danas?
Cijena SPINE uživo u USD je 0.01093033 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SPINE u USD?
Trenutačna cijena SPINE u USD je $ 0.01093033. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SpineDAO Token?
Tržišna kapitalizacija za SPINE je $ 3.26M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SPINE?
Količina u optjecaju za SPINE je 297.87M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SPINE?
SPINE je postigao ATH cijenu od 0.01328617 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SPINE?
SPINE je vidio ATL cijenu od 0.00570414 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SPINE?
24-satni obujam trgovanja za SPINE je -- USD.
Hoće li SPINE još narasti ove godine?
SPINE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SPINE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

