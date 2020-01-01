Spin It (SPIN) Tokenomika

Spin It (SPIN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Spin It (SPIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Spin It (SPIN) Informacije

SPIN IT is a crypto casino platform offering slots with feature buying, live casino games, specialty games, game shows, plus sports and esports betting. From slots to live tables, we've got your game. Evolution, Pragmatic, and more - only the best for SPIN IT. Live dealers, real action. Blackjack, Baccarat, Roulette & more.

Up to 1000x leverage on select crypto. Never lose more than your initial bet. That's the SPIN IT guarantee.

Connect your wallet and claim your deposit bonus! Instant deposits with Sonic native assets starting with $SHADOW. No KYC required—start playing now!

Službena web stranica:
https://spinit.owl.games/

Spin It (SPIN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Spin It (SPIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 628.51K
Ukupna količina:
$ 995.50M
Količina u optjecaju:
$ 178.51M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 3.50M
Povijesni maksimum:
$ 0.00577706
Povijesni minimum:
$ 0.00175638
Trenutna cijena:
$ 0.00352083
Spin It (SPIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Spin It (SPIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SPIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SPIN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SPIN tokena, istražite SPIN cijenu tokena uživo!

