Spin It (SPIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00296806 $ 0.00296806 $ 0.00296806 24-satna najniža cijena $ 0.00312445 $ 0.00312445 $ 0.00312445 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00296806$ 0.00296806 $ 0.00296806 24-satna najviša cijena $ 0.00312445$ 0.00312445 $ 0.00312445 Najviša cijena ikada $ 0.00577706$ 0.00577706 $ 0.00577706 Najniža cijena $ 0.00175638$ 0.00175638 $ 0.00175638 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -4.99% Promjena cijene (7D) -5.36% Promjena cijene (7D) -5.36%

Spin It (SPIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00296839. Tijekom protekla 24 sata, SPINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00296806 i najviše cijene $ 0.00312445, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPIN je $ 0.00577706, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00175638.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -4.99% u posljednjih 24 sata i -5.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spin It (SPIN)

Tržišna kapitalizacija $ 529.90K$ 529.90K $ 529.90K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Količina u optjecaju 178.51M 178.51M 178.51M Ukupna količina 995,499,999.9999999 995,499,999.9999999 995,499,999.9999999

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spin It je $ 529.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPIN je 178.51M, s ukupnom količinom od 995499999.9999999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.96M.