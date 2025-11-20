SPICE Cijena danas

Trenutačna cijena SPICE (SPICE) danas je $ 0.0000062, s promjenom od 4.35% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SPICE u USD je $ 0.0000062 po SPICE.

SPICE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 104,269, s količinom u optjecaju od 16.83B SPICE. Tijekom posljednja 24 sata, SPICE trgovao je između $ 0.00000568 (niska) i $ 0.00000629 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00058222, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000568.

U kratkoročnim performansama, SPICE se kretao +0.05% u posljednjem satu i -40.01% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SPICE (SPICE)

Tržišna kapitalizacija $ 104.27K$ 104.27K $ 104.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 430.20K$ 430.20K $ 430.20K Količina u optjecaju 16.83B 16.83B 16.83B Ukupna količina 69,419,597,054.9075 69,419,597,054.9075 69,419,597,054.9075

