Sphere Finance (SPHERE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.115363$ 0.115363 $ 0.115363 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.26% Promjena cijene (1D) -0.28% Promjena cijene (7D) +24.09% Promjena cijene (7D) +24.09%

Sphere Finance (SPHERE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPHEREtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPHERE je $ 0.115363, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPHERE se promijenio za +1.26% u posljednjih sat vremena, -0.28% u posljednjih 24 sata i +24.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sphere Finance (SPHERE)

Tržišna kapitalizacija $ 342.39K$ 342.39K $ 342.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 400.06K$ 400.06K $ 400.06K Količina u optjecaju 7.67B 7.67B 7.67B Ukupna količina 8,964,103,688.809635 8,964,103,688.809635 8,964,103,688.809635

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sphere Finance je $ 342.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPHERE je 7.67B, s ukupnom količinom od 8964103688.809635. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 400.06K.