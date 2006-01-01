Spectrum (SPCTRM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Spectrum (SPCTRM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Spectrum (SPCTRM) Informacije Spectrum is more than just a token, it's the ultimate hangout for degens. and everyone else on the spectrumn. Which we know is everyone in Web5. This project is a testament to the unyielding spirit of all smooth-brained traders, the one's who've stared down market chaos, hopped into bear traps, and survived rugpulls galore, yet still choose to dive deeper and "send it" We're not just celebrating those highs and lows; we're building a unique digital ecosystem and plotting ulti-chain expansion (Base, SUl, and beyond). Službena web stranica: https://spectrumsol.xyz/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/v6xvfz9e7a9779jf Kupi SPCTRM odmah!

Spectrum (SPCTRM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Spectrum (SPCTRM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.46K $ 9.46K $ 9.46K Ukupna količina: $ 999.23M $ 999.23M $ 999.23M Količina u optjecaju: $ 999.23M $ 999.23M $ 999.23M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.46K $ 9.46K $ 9.46K Povijesni maksimum: $ 0.00049726 $ 0.00049726 $ 0.00049726 Povijesni minimum: $ 0.00000623 $ 0.00000623 $ 0.00000623 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Spectrum (SPCTRM)

Spectrum (SPCTRM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Spectrum (SPCTRM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SPCTRM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SPCTRM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SPCTRM tokena, istražite SPCTRM cijenu tokena uživo!

SPCTRM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SPCTRM? Naša SPCTRM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SPCTRM predviđanje cijene tokena odmah!

